Українські військові провели тест-драйв американських броньовиків Humvee (відео)

Машини добре знайомі українським військовим, так як вперше були відновлені у ВСУ ще в двотисячних роках, передає «Апостроф».

За словами українських військових, які експлуатують ці машини, в Humvee добре працює гідропідсилювач і гальма, машина швидко набирає розгін і має "невбиванну" автоматичну коробку передач.

Читайте такожСША нададуть Україні безпілотники і позашляховики - ЗМІ

Через низьку якість дизельного палива в Україні, в автомобілі швидко забиваються фільтри - приблизно кожні 4 тисячі км. Бійці відзначають, що головна проблема Humvee в Україні - дефіцит запчастин.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко подякував віце-президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену за додаткову нелетальную військову допомогу Україні вартістю 75 мільйонів доларів.