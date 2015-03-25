В Майорському і Сокольниках українські військові відбили атаки бойовиків - Тимчук

"В районі н. п. Майорський (Артемівський напрямок) група противника чисельністю до 2-х взводів за підтримки 3-х одиниць бронетехніки атакувала передові позиції українських військ", - сказано в повідомленні на сторінці в Facebook координатора групи Інформаційний спротив Дмитра Тимчука.

Однак українським військовим вдалося зупинити просування підрозділів противника, а потім змусити його відійти на вихідний рубіж.

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"В районі н. п. Сокільники (Луганський напрямок) бойовики силами до 2-х взводів двічі намагалися під прикриттям інтенсивного стрілецького вогню зблизитися з позиціями українських військ - обидва рази безуспішно, у підсумку вимушено відійшовши на вихідний рубіж", - сказано також у повідомленні.