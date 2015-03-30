Командир бойовиків "ДНР": нам потрібна вся Україна

Про це сказав в інтерв'ю Лента.ру один з лідерів бойовиків "ДНР", командир батальйону "Восток" і так званий "секретар Ради безпеки" "ДНР" Олександр Ходаковський, якого російські журналісти назвали "другою людиною в "ДНР".

"Я приймаю для себе існування ЛНР і ДНР лише в якості перехідного етапу. Наша війна закінчиться тоді, коли на південь від Росії буде проросійська антифашистська (фашистами в Росії і підконтрольних РФ квазідержавних утвореннях називають українців, тобто мається на увазі антиукраїнська - ред.) держава. Інакше кажучи, нам потрібна вся Україна", - заявив він.

Читайте такожГіркін заявив, що бойовикам навряд чи вдасться захопити нові території на Донбасі - ЗМІТакож він розповів, що плани бойовиків - виключно наступальні і пригрозив застосуванням артилерії з "неминучими руйнуваннями".

"Встановлена з серпня тенденція під час бойових дій відсувати лінію фронту збережеться. Якщо ми активізуємося, то виключно заради того, щоб просуватися далі", - заявив Ходаковський.

При цьому бойовик звинувачує в агресії українську владу.