ОБСЄ зафіксувала п'ять невідведених гаубиць біля Волновахи

Про це сказано у звіті СММ ОБСЄ за 29 березня, опублікованому сьогодні ввечері.

"Поблизу контрольованої урядом Волновахи СММ зафіксувала п'ять 152-мм самохідних гаубиць Мста-С, розташованих на території, звідки мали б бути відведені", - сказано в повідомленні.

За даними ОБСЄ, вони не були включені до списку важкого озброєння, наданого раніше місії.

Читайте такожВ ОБСЄ досі не отримали від сторін на Донбасі повної інформації про відведення важкої зброїТакож у звіті сказано, що члени СММ повторно відвідали чотири локації, де зберігається українське важке озброєння, і переконалися, що вся раніше зафіксована місією техніка перебуває in situ (лат. на місці, в археології вживається для позначення об'єкта, який ніхто не рухав - ред.).

Крім того, члени місії повторно відвідали одне місце зберігання важкої техніки на території "ДНР", переконавшись, що вона перебуває in situ. Також СММ відвідала вперше одну таку локацію на території "ДНР" та одну - підконтрольну "ЛНР".

Всі відвідані місця зберігання техніки розташовані на віддалі до лінії зіткнення, що відповідає зафіксованій у Мінських угодах.