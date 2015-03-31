У Широкиному більше двох годин іде бій, бойовики ведуть вогонь з артилерії та мінометів - "Азов"

Про це заявляє полк "Азов".

"О 14.10 терористи відкрили вогонь з важкої артилерії по селищі Широкине. Так, зі 120 мм мінометів були обстріляні населені пункти Широкине та Бердянське. Із самохідних артилерійських установок було завдано ударів по селищах Широкине, Бердянське та Сопине", - сказано в повідомленні полку.

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