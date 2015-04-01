Сили АТО успішно відбили атаку бойовиків неподалік від Золотого на Луганщині - штаб

Поблизу селища Золоте Луганської області відбулося бойове зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

"З 13.40 до 14.00 на Луганщині, неподалік селища Золоте відбулось бойове зіткнення із застосуванням противником мінометів і гранатометів. Після вдалих дій наших бійців ворог відійшов.

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Сьогоднішній день вчергове засвідчив, що українські військовослужбовці, не піддаючись на провокації, демонструють стійкість і витримку, адже нашими пріоритетами є мир і стабільність на Донбасі", - сказано в повідомленні.