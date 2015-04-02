Бійці "Айдару" разом з "ЛНРівцями" відновлюють міст біля Станиці Луганської - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 1 квітня, опублікованому сьогодні ввечері.

"У контрольованій урядом Станиці-Луганській (за 16 кілометрів на північний схід від Луганська) місія побачила бійців добровольчого батальйону "Айдар", які спільно з представниками "ЛНР" працювали над відновленням зруйнованого 19 березня мосту. Члени СММ зафіксували, як вони вивантажували дерев'яні колоди з вантажівки і поговорили з обома сторонами. СММ побачила конструктивну співпрацю обох сторін", - сказано в повідомленні.

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