Бійці "Айдару" разом з "ЛНРівцями" відновлюють міст біля Станиці Луганської - ОБСЄ

21:46, 02 квітня 2015
Війна
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Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала "конструктивну співпрацю" між сепаратистами з "ЛНР" та біцями батальйону "Айдар", які спільними зусиллями відновлюють зруйнований 19 березня міст через Сіверський Донець.

Підірваний у Станиці міст відновлюють разом представники обох сторін / moskal.in.ua

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 1 квітня, опублікованому сьогодні ввечері.

"У контрольованій урядом Станиці-Луганській (за 16 кілометрів на північний схід від Луганська) місія побачила бійців добровольчого батальйону "Айдар", які спільно з представниками "ЛНР" працювали над відновленням зруйнованого 19 березня мосту. Члени СММ зафіксували, як вони вивантажували дерев'яні колоди з вантажівки і поговорили з обома сторонами. СММ побачила конструктивну співпрацю обох сторін", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Станиці Луганській підірвали останній міст через Сіверський ДонецьРаніше СММ звертала увагу обох сторін на необхідність відновлення мосту, аби зробити його придатним для пішохідного руху.

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