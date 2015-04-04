Ситуація в зоні АТО загострилась – бойовики обстріляли Авдіївку, Піски та Опитне

Впродовж вчорашнього вечора, з 18.00 до опівночі 3 квітня, ситуація в зоні АТО дещо загострилась. Бойовики не лише продовжували збройні провокації із використанням стрілецької зброї, а й застосовували артилерію, яка згідно домовленостей мала бути відведена від лінії розмежування, повідомляє прес-центр АТО.

«Найбільша активність противника і надалі зберігалась поблизу Донецька. Тут з 19.06 до 19.45 бойовики із 122 – міліметрової артилерії обстріляли Авдіївку. А о 19.45 по цьому ж місту злочинці відкрили вогонь з танка. Крім того під вогонь з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї потрапили Піски, Опитне та знову ж таки Авдіївка», - йдеться у повідомленні.

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У повідомленні також додають, що на Луганщині о 22.00 поблизу селища Кримське відбулось бойове зіткнення з бойовиками, але ті змушені були відійти. Також о 23.00 із 120 – міліметрового міномету російсько-терористичні угруповання вели вогонь по українських позиціях в районі селища Нижнє.

Поблизу Маріуполя о 18.20 із 120 міліметрового міномета бойовики обстріляли позиції військових на південно-східній околиці Бердянського. А о 22.30 мінометного обстрілу зазнали позиції сил АТО на південно-західній околиці селища Широкине.

Загалом, з 18 години до опівночі 3 квітня бойовики 14 разів порушивали режим тиші.