У Донецьк з Росії прибула чергова партія "бойових бурятів" - заступник командувача АТО

Про це повідомив заступник командувача АТО полковник Валентин Федичев, пише Українська правда.

За його словами, підрозділи ЗС РФ поводяться безцеремонно і без всяких "погоджень" з місцевою окупаційною адміністрацією, займають кращі адміністративні будівлі у центрі Дебальцевого.

"Так було зайнято одну з будівель на залізничній станції. Станом на 3 квітня, в зазначений будинок завезена оргтехніка, у ньому господарює велика група російських офіцерів. На виїздах з Дебальцевого, Горлівки, Єнакієвого організований пропускний режим. Здійснюється ретельна перевірка людей, документів, транспорту", - зазначив Федичев.

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Крім того на території Донецького дослідного заводу "Еталон" (Ленінський проспект, 88) дислокується російський підрозділ спецпризначення, "простіше кажучи - диверсанти".

Також на території Макіївської виправної колонії №32 організовано навчально-тренувальний табір з підготовки диверсантів з числа місцевих жителів і громадян РФ.

"Інструктори з вогневої, спеціальної та диверсійної підготовки - кадрові офіцери ГРУ Генштабу ЗС РФ", - заявив Федичев.