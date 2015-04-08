Зона обстрілів в напрямку Маріуполя розширилася – ЗМІ
03:16, 08 квітня 2015Війна
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Зона обстрілів у напрямку Маріуполя розширилася. Вогонь вівся по трьох селищах в секторі "М". З боку формувань "ДНР" здійснено 5 обстрілів позицій сил АТО.
Зона обстрілів в напрямку Маріуполя розширилася / УНІАН
Про це 0629 повідомив прес-офіцер сектору "М" Дмитро Горбунов.
Після ранкового обстрілу Широкиного з гранатомета, о 7:15 вогонь з протитанковою керованою ракетою був відкритий по позиціях українських силовиків в районі Чермалика.
О 15:00 поновився обстріл Широкиного зі стрілецької зброї.
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О 15:47 з міномета 82 мм почався обстріл позицій сил АТО біля Миколаївки.
О 17:20 почався обстріл в Широкиного із застосуванням стрілецької зброї.
Згідно з інформацією, постраждалих серед особового складу ЗСУ, НГУ немає.
БПЛА над сектором "М" за цей час не з'являлися.
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