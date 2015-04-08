Зона обстрілів в напрямку Маріуполя розширилася – ЗМІ

Про це 0629 повідомив прес-офіцер сектору "М" Дмитро Горбунов.

Після ранкового обстрілу Широкиного з гранатомета, о 7:15 вогонь з протитанковою керованою ракетою був відкритий по позиціях українських силовиків в районі Чермалика.

О 15:00 поновився обстріл Широкиного зі стрілецької зброї.

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О 15:47 з міномета 82 мм почався обстріл позицій сил АТО біля Миколаївки.

О 17:20 почався обстріл в Широкиного із застосуванням стрілецької зброї.

Згідно з інформацією, постраждалих серед особового складу ЗСУ, НГУ немає.

БПЛА над сектором "М" за цей час не з'являлися.