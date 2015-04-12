Неідентифікований вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України на Луганщині
13:05, 12 квітня 2015Війна
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Невідомий вертоліт Мі-8, імовірно, російський, порушив повітряний простір України поблизу населеного пункту Станично-Луганське Луганської області.
Невідомий Мі-8 порушив повітряний простір України / wikipedia.org
Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України за 10 квітня.
"В районі н.п. Станично-Луганське (Луганська обл.) прикордонним нарядом виявлено політ вертольоту Мі-8, ймовірно ЗС РФ, який порушив повітряний простір України та потім вилетів у зворотному напрямі. По даному факту проводиться розслідування", - сказано в повідомленні.
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