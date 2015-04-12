Неідентифікований вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України на Луганщині

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України за 10 квітня.

"В районі н.п. Станично-Луганське (Луганська обл.) прикордонним нарядом виявлено політ вертольоту Мі-8, ймовірно ЗС РФ, який порушив повітряний простір України та потім вилетів у зворотному напрямі. По даному факту проводиться розслідування", - сказано в повідомленні.

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