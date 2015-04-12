За добу в зоні АТО втрат немає, двох бійців поранено - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув. Водночас, двоє наших бойових побратимів зазнали поранення», - сказав Мотузяник.

По його словам, минула доба в зоні АТО пройшла неспокійно і відзначилась низкою провокацій з боку незаконних збройних формувань. Зокрема, зафіксовано два випадки застосування проти українських військових броньованої техніки.

Читайте такожВчора під Жовтим був поранений український військовослужбовець«Найбільш «гаряче» було, як і раніше, в районі Донецького аеропорту, в напрямку Луганська - це селище Жовте Словяносербського району та село Сизе, розташоване поблизу українсько-російського кордону», - зазначив Мотузяник, додавши, що ситуація в зоні АТО залишається контрольованою.

Він також зауважив, що останнім часом терористи значно активізували проведення повітряної розвідки за допомогою безпілотників.

«За минулу добу зафіксовано 30 польотів безпілотних літальних апаратів бойовиків», - додав Мотузяник.