Бойовики обстріляли Дзержинськ: поранені двоє підлітків - МВС
Бойовики обстріляли з мінометів селище шахти "Південної" в Дзержинську, внаслідок обстрілу постраждали двоє підлітків 1998 і 2001 років народження.
Об этом сообщили в облуправлении МВД Донецкой области.
"Близько 18:00 в результаті мінометного обстрілу селища шахти "Південної" на околиці Дзержинська були поранені двоє неповнолітніх. Друзі пасли кіз на полі на перетині вулиць Залізничної, Ломоносова та Першотравневої", - зазначено у повідомленні.
За даними МВС, було кілька вибухів, снаряди розірвалися приблизно у 6 м від дітей.
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"Підлітки отримали осколкові поранення тулуба та ніг. Вони доставлені в лікарню, і зараз їх життю нічого не загрожує", - додали в МВС.
Міни розірвалися також поблизу блокпоста Збройних сил України, бійці не постраждали.
На місці працює слідчо-оперативна група.