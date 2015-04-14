Бойовики обстріляли Дзержинськ: поранені двоє підлітків - МВС

Об этом сообщили в облуправлении МВД Донецкой области.

"Близько 18:00 в результаті мінометного обстрілу селища шахти "Південної" на околиці Дзержинська були поранені двоє неповнолітніх. Друзі пасли кіз на полі на перетині вулиць Залізничної, Ломоносова та Першотравневої", - зазначено у повідомленні.

За даними МВС, було кілька вибухів, снаряди розірвалися приблизно у 6 м від дітей.

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"Підлітки отримали осколкові поранення тулуба та ніг. Вони доставлені в лікарню, і зараз їх життю нічого не загрожує", - додали в МВС.

Міни розірвалися також поблизу блокпоста Збройних сил України, бійці не постраждали.

На місці працює слідчо-оперативна група.