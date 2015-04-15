Бойовики "ЛНР" зачистили область від "козаків" отамана Козіцина - Федичев

Про це повідомив полковник, заступник командувача АТО Валентин Федичев, передає прес-служба Донецької обласної військово-цивільної адміністрації в Facebook.

"Ми повідомляємо козакам "Всевеликого війська Донського", які ще не вирушили в кривавий і безславний похід на схід України, що "Козача національна гвардія" отамана Козіцина вже не існує. А козаки, які щиро вірили в створення незалежної козацької республіки - знищені або арештовані російськими спецслужбами", - заявив Федічев.

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За його словами, після зачистки "козаків" у Стаханові з решти представників "Всевеликого війська Донського" сформований окремий мотострілецький полк, який включений до складу 2-го АК "Луганської народної республіки"