В укріпленні східного кордону беруть участь 20 областей - віце-прем'єр

Про це повідомив віце-прем`єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко за результатами інспекції проведення цих робіт у Маріупольському районі, поінформували УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Читайте такожПрезидент підписав закон про закупівлі для будівництва оборонних споруд в особливий періодЗа його словами, зараз проводиться робота зі зведення першої та другої ліній. Загалом планується побудувати близько 300 об'єктів, а один опорний пункт охоплюватиме площу приблизно у 40 гектарів, повідомив Зубко.

«Вся країна розуміє, що це та необхідна і важлива робота, без якої ми не зможемо захистити наші здобутки і забезпечити подальший розвиток та проведення реформ в Україні», - додав він.