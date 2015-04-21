Військовий і доброволець загинули в Пісках в результаті обстрілу - ЗМІ

Про це LB.ua повідомив волонтер 93-ї бригади Андрій С. по телефону.

Ще один боєць 93-ї ОМБр отримав важке поранення в легені, його госпіталізували.

Сьогодні бойовики обстріляли позиції українських військових в Пісках з мінометів.

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Нагадаємо, минулого тижня в результаті обстрілу з 125-міліметрової зброї (забороненої за Мінським домовленостями), в 93-ї ОМБр загинув 1 і поранені 13 бійців.