Військовий і доброволець загинули в Пісках в результаті обстрілу - ЗМІ
01:09, 21 квітня 2015Війна
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Один військовослужбовець 93-ї бригади та один доброволець загинули у понеділок в результаті обстрілу з боку терористів в селищі Піски.
REUTERS
Про це LB.ua повідомив волонтер 93-ї бригади Андрій С. по телефону.
Ще один боєць 93-ї ОМБр отримав важке поранення в легені, його госпіталізували.
Сьогодні бойовики обстріляли позиції українських військових в Пісках з мінометів.
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Нагадаємо, минулого тижня в результаті обстрілу з 125-міліметрової зброї (забороненої за Мінським домовленостями), в 93-ї ОМБр загинув 1 і поранені 13 бійців.
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