Кремль шукає заміну Захарченкові - заступник командувача АТО

Про це заявив заступник командуючого АТО полковник Валентин Федичев, повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації.

"Доля "лідерів" терористів, яких Москва знімає з їх бандитських "посад", у кращому разі - в'язниця. Захарченко цього боїться і зі шкіри геть лізе, щоб довести своїм кремлівським господарям нескінченну відданість і готовність виконувати найбрудніші доручення своїх кураторів. Одним з таких кремлівських завдань є пошук і фабрикація "фактів" про "грубі порушення" Мінських домовленостей з нашого боку. Саме з цією метою черговий лідер-невдаха вже більше тижня щодня дивує світ своїми "сенсаціями" про штурм Донецька українськими силовиками", - сказав Федичев.

За його словами, чого тільки не робив Захарченко для провокування "наступу сил АТО", "укро-фашисти" мало того, що не зрушили з місця, так вони ще і своїм вогнем на вогонь цих бандитів відповідають тільки в крайніх випадках.

Федичев зазначив, що Захарченко віддав наказ відкрити вогонь з території м. Ясинувата по Авдіївці з бойових машин "Град". Бандити стріляли одночасно з двох установок і випустили 14 снарядів.

"Також бандити Захарченка безпосередньо з Донецька вели вогонь з 122-мм артилерійських систем з території Донецького аеропорту - з гармат і танка, з села Жабуньки - з танків", - додав Федичев.

Він підкреслив, що бойовик Захарченко демонструє повне небажання робити хоч якісь кроки для встановлення миру на Донбасі.