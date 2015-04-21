Укроборонпром заявляє, що танки "Оплот" вигідніше продавати, ніж використовувати

Як повідомляє прес-служба державного концерну "Укроборонпром", який об'єднує основні оборонно-промислові підприємства України, про це сказав перший заступник генерального директора «Укроборонпрому» Сергій Пінькас.

На його думку, частину оборонної продукції, яка не є необхідною для вирішення бойових завдань у зоні АТО, необхідно продати за кордон, а за отримані кошти модернізувати українську армію.

"Булат" виготовляють у Харкові, на заводі імені Малишева, вони стоять на озброєнні й активно використовуються в зоні АТО. А «Оплот» вигідніше експортувати, ніж використовувати на війні. Експортна ціна «Оплоту» - $ 4,9 млн. Краще його продати і за отримані гроші відремонтувати і модернізувати кілька десятків Т-64 до рівня «Булата», - цитує Пінькаса прес-служба концерну.

Читайте такожПорошенко: забезпечення армії новітнім озброєнням набуває системного характеруВін також зазначив, що зараз немає гострої необхідності в танках у зоні АТО, а українські військові насамперед потребують бронетранспортерів і броньованих автомобілів.

«У тій місцевості, де сьогодні тривають бої, потрібні в основному БТР або бронеавтомобілі, а не танки. А для виконання «танкових завдань цілком підходять і модернізовані Т-64 і Т-72», - вважає заступник гендиректора «Укроборонпрому».

Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" у 2015 році планує випустить 40 танків "Оплот", а в 2016 році вийти на рівень виробництва 100-120 одиниць на рік. Також поточного року концерн планує випустити 150 машин "Дозор-Б", модернізувати БМП-1 і надати на озброєння ЗСУ нову бойову машину піхоти на базі танка Т-64.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.