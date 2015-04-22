Демілітаризація Широкиного не означає відведення сил - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі 5-го каналу.

"Коли ми говоримо про демілітаризацію, це не означає, що ми повинні звільнити населений пункт, і зокрема Широкине. Ідеться про те, щоби в місті Широкине зробити постійно діючий пункт спостерігачів ОБСЄ", - сказав Турчинов.

Секретар РНБО пояснив, що спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ працюють за графіком з 7 годин до 17 годин, об'їжджаючи територію, і потім після 17 годин, коли вони від'їжджають на відпочинок, бойовики розпочинають вогонь, який продовжується до 7годин ранку, коли спостерігачі ОБСЄ знову повертаються до роботи.

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"Саме тому, ми вимагаємо, щоби в таких центрах ескалації, саме ескалації з боку російсько-терористичних угрупувань були постійно діючі пункти ОБСЄ", - зазначив Турчинов.

Також, він додав, що коли йде мова про Широкине у відповідності з Мінськими угодами, то цей населений пункт є під контролем виключно України. "У випадку заведення туди постійно діючого пункту ОБСЄ, спостерігачів ОБСЄ, контроль над містом будуть мати українські міліціонери, тобто, українська міліція бере повний контроль над містом, в тому числі і над тою частиною, де окопалися терористи", - відзначив секретар РНБО.

За його переконанням, "тільки в цих умовах ми можемо говорити, що наші бойові частини відійдуть там на кілометр для того, щоби демілітаризувати зону, і для того, щоби припинити можливість для провокацій з боку російсько-терористичних угрупувань".