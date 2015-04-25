Україна неухильно виконує Мінські домовленості, ЗСУ не підуть у наступ першими - Порошенко

Про це повідомили УНІАН у прес-службі президента.

На запитання, чи може таке посилення української армії давати надію на звільнення Донбасу вже найближчим часом, президент відповів: "Дуже сподіваюся, що незабаром будемо бачити українські території звільненими, але ще раз наголошую - Україна неухильно виконує Мінські домовленості, тому в наступ українські ЗСУ першими не підуть".

Також Порошенко наголосив, що метою проведення таких масштабних воєнно-технічних навчань, які відбулися сьогодні на полігоні поблизу Миколаєва, є зміцнення обороноздатності нашої держави.

Глава держави відзначив професіоналізм та високий рівень підготовки всіх присутніх на полігоні військовослужбовців, значна частина з яких - мобілізовані.

Читайте такожПорошенко: Миколаїв став надійним форпостом України на півдні"Левова частина військовослужбовців відноситься до четвертої хвилі мобілізації. Подивіться, який високий рівень був досягнутий за півтора-два місяці", - сказав Порошенко представникам ЗМІ.

"Ми готуємося до оборони своєї країни. На території України зараз знаходиться агресор, ворог, і ми маємо зробити все можливе на своїй ділянці для того, щоб забезпечити ефективний захист. Ті, хто сьогодні брав участь у цих навчаннях, яскраво продемонстрували високий рівень", - сказав глава держави.

«Українська армія сьогодні одна з найбільш боєздатних», - підкреслив Порошенко.

Водночас президент зазначив, що, незважаючи на зміцнення війська, Україна неухильно дотримується зобов'язань відповідно до Мінських домовленостей, що було засвідчено і незалежними спостережними місіями, противник, навпаки, порушує всі домовленості, не допускає спостережну місію ОБСЄ. Саме така поведінка ворога і дає Україні додаткові підстави для підвищення обороноздатності.

«Повинні у будь-який момент мати можливість відбити удари ворога»,- зазначив Порошенко.