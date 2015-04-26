Аброськін: Бойовики здійснюють переділ сфер впливу і грабують гуманітарні вантажі



Про це повідомив керівник ГУ МВС України в Донецькій області В`ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Фейсбук.

За його словами, зростає протистояння між Олександром Захарченком та Олександром Ходаковским.

«Представники так званого «Центру управління відновленням Донецької народної республіки» (ЦУВ ДНР) пишуть скарги на ім`я голови ”ДНР” Захарченка. Йде про неодноразові факти мародерства з боку батальйону «Схід» на чолі з польовим командиром Ходаковським», - зазначив Аброськін.

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Він також повідомив, що за словами працівників при ЦУВ ДНР, «військовослужбовці «Сходу», які дислокуються на території Сніжного Донецької області, займаються грабежами гуманітарних вантажів».

«Це не поодинокі факти взаємних звинувачень ватажків угруповань у крадіжці гуманітарної допомоги та здійснення різного роду злочинів. У самому Донецьку, за інформацією, що надходить від джерел на окупованій території, останній інцидент був зафіксований минулого тижня. Командир «Сходу» влаштував скандал на засіданні «уряду ДНР», пригрозивши «підвісити за ноги одного з «міністрів», - сказав керівник міліцейського главку.