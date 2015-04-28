Бойовики знову не пустили спостерігачів ОБСЄ в східну частину Широкиного

"Сьогодні знову, вже втретє за чотири дні, так звана "ДНР" не допустила СММ в східну частину Широкиного", - йдеться в повідомленні місії ОБСЄ у Facebook

"Нас позбавили можливості доступу до східної частини Широкиного місцеві командири "ДНР", незважаючи на гарантії так званих лідерів "ДНР", - сказав заступник голови місії Олександр Хаг.

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Він знову підкреслив, що доступ місії до всіх місць в Україні – це не питання переговорів і що обмеження вільного доступу заважає мандату, наданим СММ 57 державами-членами ОБСЄ, включаючи Україну і Російську Федерацію.