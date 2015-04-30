Лисенко назвав ситуацію з Правим сектором наслідком "помилки інформаційних структур"

Про це в ефірі 5 каналу заявив речник АТО Андрій Лисенко.

"Скоріш за все – це помилка інформаційних структур наших силових відомств, які не змогли своєчасно пояснити ті дії, які відбувалися на Дніпропетровщині. Вся ця ситуація була такого розголосу саме в соціальних мережах, де можна написати все, що завгодно. Я скажу, що ця ситуація не виходила з під контролю, не було офіційних наказів щодо роззброєння хлопців, які мають великій бойовий досвід і величезну мотивацію до захисту України. І як раз мова йде про те, щоб добровольчі підрозділи входили у склад силових відомств і ця практика є – десятки батальйонів влилися або у склад Національної гвардії, або до ЗСУ. Тут постало питання у формі, в якій добровольчій підрозділ має влитися до складу ЗСУ", – зазначив Лисенко.

Читайте такожЯрош повідомив, що конфлікт Правого сектора і ЗСУ вичерпано"Були виставлені блокпости в рамках офіційних навчань аеромобільних підрозділів двох бригад. Але ця інформація з’явилась запізно", - наголосив він.