Терористи 56 разів порушили режим припинення вогню - прес-центр АТО

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, як і попередньої доби, противник застосовував по наших позиціях вздовж лінії розмежування реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», важку артилерію калібру 152 і 122 міліметри, а також міномети калібру 120 міліметрів.

Опівночі злочинці протягом шести хвилин обстріляли із «Градів» українські позиції в районі Авдіївки Донецької області. З 14.24 до 14.27 російсько-терористичні війська відкривали вогонь із «Градів» по опорному пункту неподалік селища Кримське Луганської області. В районі Широкиного противник вів вогонь із артилерії калібру 152 міліметри.

Двічі злочинці застосовували артилерію калібру 122 міліметри по позиціях сил АТО неподалік Авдіївки, а також по одному разу – поблизу Опитного, Водяного і Широкиного. Вогню із мінометів калібру 120 міліметрів тричі зазнали позиції українських сил в районі Опитного, двічі – неподалік Пісків і Авдіївки, а також по одному разу – поблизу Широкиного і Кримського.

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На Донеччині інтенсивним обстрілам зі 82-міліметрових мінометів, танків, бойової машини піхоти, протитанкових керованих ракет, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї також були піддані позиції сил АТО в районі Пісків, Опитного, Гранітного і Майорська.

На Луганщині в районі опорного пункту поблизу Кримського з 16.00 протягом півгодини тривало бойове зіткнення. Також ворог інтенсивно обстрілював наші позиції в районі міста Щастя – здебільшого із автоматичних гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.