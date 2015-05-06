Напади диверсантів на сили АТО почастішали з появою "зеленки"
Підсохлі польові дороги для техніки та маскувальна "зеленка" для людей повертають небезпеку великої війни на Донбас.
Бійці готуються відбивати дуже ймовірний наступ ворога, повідомляє ТСН.
Уже зараз бойовики вдень ходять у полі зору українських військових, не ховаючись, на повний зріст.
"Ходять собі спокійно. Вони розуміють, що ми – армія. І першими не стріляємо", - прокоментував військовослужбовець ЗСУ з позивним "Бакс".
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Натомість сепаратисти перемир'я порушують регулярно. Вогонь відкривають здебільшого в темну частину доби.
З появою "зеленки" диверсанти починають частіше підповзати ближче. Серед українських військових уже є втрати через таку підступну тактику ворога.
Разом із тим бійці не втрачають сили духу. Адже відчувають за собою шляхетну мету – захист рідної землі та своїх близьких.