Напади диверсантів на сили АТО почастішали з появою "зеленки"

Бійці готуються відбивати дуже ймовірний наступ ворога, повідомляє ТСН.

Уже зараз бойовики вдень ходять у полі зору українських військових, не ховаючись, на повний зріст.

"Ходять собі спокійно. Вони розуміють, що ми – армія. І першими не стріляємо", - прокоментував військовослужбовець ЗСУ з позивним "Бакс".

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Натомість сепаратисти перемир'я порушують регулярно. Вогонь відкривають здебільшого в темну частину доби.

З появою "зеленки" диверсанти починають частіше підповзати ближче. Серед українських військових уже є втрати через таку підступну тактику ворога.

Разом із тим бійці не втрачають сили духу. Адже відчувають за собою шляхетну мету – захист рідної землі та своїх близьких.