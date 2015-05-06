Бійці АТО показали фото наслідків обстрілів Пісків

Їх обстрілюють важкі гармати та реактивна артилерія. Лише за один день, 5 травня, позиції українських військ у цьому селищі двічі обстріляли з мінометів, а також автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї, пише ТСН.

Як наслідок — селище перетворилося на пустелю з покинутими розбомбленими багатоповерхівками і приватними будинками.

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