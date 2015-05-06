Бойовики обстріляли з мінометів два населені пункти - прес-центр АТО

З 22.30 до 22.50 мінометних обстрілів зазнала східна околиця населеного пункту Чермалик, а з 23.00 до 23.30 незаконні збройні формування випустили 10 мін із 82-міліметрового міномету в напрямку Ленінського, повідомляє прес-центр АТО.

Читайте такожСитуація на Донбасі загострилася, бойовики інтенсивно використовують важку артилерію - штабТакож 5 травня з 18 години до півночі українські підрозділи зафіксували на півдні Донецької області прольоти 12 безпілотників противника.