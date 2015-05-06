Бойовики обстріляли з мінометів два населені пункти - прес-центр АТО
08:44, 06 травня 2015Війна
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Учора ввечері учасники незаконних збройних формувань здійснили два обстріли населених пунктів у зоні АТО.
Бойовики обстрілювали населені пункти / Фото УНІАН
З 22.30 до 22.50 мінометних обстрілів зазнала східна околиця населеного пункту Чермалик, а з 23.00 до 23.30 незаконні збройні формування випустили 10 мін із 82-міліметрового міномету в напрямку Ленінського, повідомляє прес-центр АТО.
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