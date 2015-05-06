Звіт російських інженерів: малайзійський Боїнг над Донбасом був збитий з Бука

У розпорядженні редакції Нової газети виявився "суворо конфіденційний" документ під назвою "Результат експертної оцінки за фактом розслідування авіакатастрофи Воеing-777 (рейс МН17) 17.07.2014 р. на Південному Сході України".

Ця робота російських інженерів ВПК (у тому числі і того НВО, яке проектує і випускає ракети типу «Бук») має бути спрямована голландським фахівцям, що ведуть розслідування трагедії, пише видання.

Читайте такожРосійський солдат виклав у мережу маршрут "Бука", яким був збитий МН17 (фото)В опублікованому без купюр звіті за матеріалами відкритих джерел аналізуються характер пошкоджень літака, характеристики уражальних елементів, можливі умови зустрічі ракети з літаком і точка запуску.

Експерти дійшли висновків, що ракета, яка збила літак, "рухалася на перетин курсу літака під кутами 72-75 градусів в горизонтальній площині і 20-22 градусів у вертикальній площині", на підставі чого було встановлено імовірний район запуску - на південь від н. п. Зарощенське.

Також у звіті стверджується, що літак був збитий "зенітною керованою ракетою 9М38М1 з бойовою частиною 9М314М, що є основною ракетою ЗРК "Бук-М1".

Боїнг-777 Малайзійських авіаліній був збитий над територією України 17 липня 2014 року. Всі 298 осіб на борту загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів.

Відразу після аварії бойовики повідомили про збитий український військово-транспортний літак.

За даними українських спецслужб, літак був збитий бойовиками з доставленої з РФ системи "Бук", але це сталося випадково: "ополченці" думали, що ціляться в український військовий літак. Збитим літаком похвалився в соціальній мережі тодішній самопроголошений міністр оборони, російський диверсант Ігор Гіркін (Стрєлков), але після того, як стало відомо, що це пасажирський борт, даний запис зник з його сторінки.

Пізніше Росія і "ополченці" звинуватили у катастрофі літака українських військових, висунувши, зокрема, версію, що пасажирський борт збивали три українські винищувачі з декількох видів зброї.