У Кримському на розтяжці підірвався військовий

Як йдеться в повідомленні голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, 24-річний боєць зачепив встановлену бойовиками розтяжку з гранатою і дістав мінно-вибухову травму з численними осколковими пораненнями. Наразі він перебуває в лікарні Сєверодонецька.

"В цілому в області за вчорашній день і минулої ночі бойові дії відбулися у кількох гарячих точках уздовж лінії розмежування вогню. В Станиці Луганській після 22 години вечора опорний пункт українських військових обстріляли з автоматичної зброї з берега Сіверського Дінця, окупованого терористами. Біля Катеринівки (Попаснянський район) близько 9.30 вечора бойовики підійшли майже впритул до позицій українських військових і обстріляли їх з великокаліберних кулеметів і автоматів.

Після відкриття вогню у відповідь вони відійшли", - зазначив Москаль.

Читайте такожНа Луганщині на вибуховому пристрої підірвався військовослужбовець ЗСУКрім того, поблизу Троїцького (Попаснянський район) відбулася бойова сутичка з бойовиками, які підійшли з боку окупованої Калинової. Житловий сектор залишився поза межами зони ураження. У всіх трьох випадках ніхто з мирних жителів не постраждав, інформація про поранених або загиблих військових не надходила.

В інших гарячих точках Луганської області бойових дій не зафіксовано. В області розпочалася виплата пенсій за травень.