Бойовики продовжують стріляти з артилерії – найгарячіше на Донецькому напрямку

Найгарячіше видалося на Донецькому напрямку, повідомляє прес-центр АТО.

Тут бойовики застосували 152-міліметрові гармати та 120-міліметрові міномети. По декілька разів обстрілювали Піски, Водяне, Авдіївку та Опитне. З гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони також вели вогонь по Опитному. У Пісках працював снайпер.

На Луганському напрямку бойовики стріляли по Кримському та Новотошківському з 120-міліметрового міномета, а в Станично-Луганському - з автоматичного гранатомета, зазначають у прес-центрі АТО.

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Крім того, в районі Маріуполя незаконні збройні формування з гранатомета та стрілецької зброї двічі обстріляли Широкине. Після 20 години і до ранку на Маріупольському напрямку було тихо.

На Артемівському напрямку, в районі Майорська працювала ворожа артилерія. А біля Кодеми та Санжарівки – були постріли зі стрілецької зброї. Вночі бойовики вели вогонь по населеним пунктам Артемово та Опитне - застосовували 152- та 122-міліметрову артилерію.