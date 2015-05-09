На Бахмутці внаслідок мінометного обстрілу поранений військовослужбовець

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, внаслідок обстрілу поранений військовослужбовець – 26-річний боєць отримав тяжкі травми (в тому числі поранення грудей) і доставлений у лікарню.

За даними прес-служби, окрім Бахмутки бойові дії за минулий вечір і вночі велися в районі Кримського. Починаючи з 17-ї години й до опівночі бойовики з окупованих Сокільників обстрілювали наших силовиків у Кримському та Кряківці.

«Вогонь вівся з гранатометів, гармат, крупнокаліберних кулеметів та зенітних установок. Житловий сектор залишився поза зоною ураження, ніхто з мирних мешканців не постраждав, інформації про поранених чи загиблих військових не надходило», - повідомляє прес-служба.

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Сьогодні в Луганській області проходять святкові заходи до Дня Перемоги над нацизмом. У деяких населених пунктах на лінії розмежування - Станиця Луганська, село Троїцьке, що біля Дебальцевого, м.Золоте - мітинги вже завершилися, у Сєвєродонецьку урочистості ще тривають. «Ексцесів ніде не зафіксовано», - додає прес-служба Москаля.