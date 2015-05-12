Рада вирішила заборонити військовослужбовцям користуватися мобільними в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 243 із 334 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що в мирний час порядок зберігання і користування особистими фотоапаратами, магнітофонами, радіоприймачами, засобами мобільного зв’язку, комп’ютерною та іншою побутовою радіоелектронною технікою для військовослужбовців, що виконують обов’язки військової служби, встановлюється командиром військової частини.

Читайте такожУ Раді пропонують заборонити українським військовим в АТО смартфони та планшетиВійськовослужбовцям, що виконують обов’язки військової служби, пропонується заборонити користуватися особистими засобами мобільного зв’язку: у районах проведення антитерористичної операції; в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії.

Рішення про дозвіл на використання особистих засобів мобільного зв’язку у районах проведення АТО, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії, приймається командиром військової частини.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроектом передбачено посилення контролю за витоком інформації, зокрема із зони АТО. Також його метою є протидія технічним розвідкам, забезпечення належного рівня захищеності інформації, що циркулює в мережах систем зв’язку силових структур та правоохоронних органів держави, шляхом впорядкування використання мобільних телефонів та інших засобів мобільного зв’язку та передачі інформації військовослужбовців у мирний час, у районах проведення АТО, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії.