СБУ затримала в Маріуполі екс-мера одного з міст, який організував сепаратистський псевдореферендум

Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено, що в травні минулого року він організував у Золотому проведення псевдореферендума, активно підтримував терористів, під контролем яких деякий час перебувало місто. Після звільнення міста від незаконних збройних формувань мер втік з Луганської області і переховувався в Маріуполі, де придбав кілька квартир і почав будівництво маєтку.

Читайте такожСБУ заблокувала фінансування терористів через міжнародну платіжну систему

Прокуратура Луганської області повідомила йому про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за ст. 110 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Читайте такожПри переправленні у Маріуполь затримана партія антиукраїнської агітпродукції

Досудове розслідування у кримінальній справі здійснює слідче підрозділ СБУ. Слідство перевіряє інформацію про можливу причетність цього громадянина до вчинення протиправних дій під час перебування в Маріуполі.

Раніше УНІАН повідомляв, що одеські правоохоронці спростовують інформацію про нічних вибухи в центральній частині міста.