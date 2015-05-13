У Генштабі озвучили суму виплат військовим АТО за знищену техніку бойовиків

Відповідну інформацію опубліковано на сторінці Генштабу ЗСУ в Facebook.

Згідно з представленими даними, з початку виплати військовослужбовці вже отримали 7,4 мільйона гривень, а до кінця травня планується виплатити також ще 7,2 мільйона гривень.

У Генштабі повідомили, що доведено знищення учасниками АТО 29 танків, а також захоплення ще двох. Крім того, знищено 55 ББМ та 80 артилерійських установок, 39 автомобілів і 7 безпілотників. Успішно виконано 79 бойових завдань.

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Раніше Кабмін прийняв постанову, що встановлює додаткову винагороду учасникам АТО за знищення військової техніки супротивника. Проект постанови був розроблений Міністерством оборони за ініціативою президента України Петра Порошенка.