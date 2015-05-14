Одеський суд звільнив від відповідальності члена "ДНР", який з'явився з повинною
14:56, 14 травня 2015Війна
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Київський районний суд Одеси звільнив від кримінальної відповідальності учасника терористичної організації «ДНР», який покинув окуповану територію, прибув в Одесу і добровільно повідомив про свою протиправну діяльність СБУ.
Суд звільнив від відповідальності члена "ДНР" / Фото : job-sbu.org
Про це пише Думская.
Як повідомлялося раніше, у злочинну організацію житель Краматорська вступив в травні минулого року і пробув у ній всього місяць. Він брав участь у ремонті броньованих гусеничних машин ІМР (інженерна машина розгородження), а також ходив у караули.
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