Одеський суд звільнив від відповідальності члена "ДНР", який з'явився з повинною

14:56, 14 травня 2015
Війна
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Київський районний суд Одеси звільнив від кримінальної відповідальності учасника терористичної організації «ДНР», який покинув окуповану територію, прибув в Одесу і добровільно повідомив про свою протиправну діяльність СБУ.

Суд звільнив від відповідальності члена "ДНР"

Про це пише Думская.

Як повідомлялося раніше, у злочинну організацію житель Краматорська вступив в травні минулого року і пробув у ній всього місяць. Він брав участь у ремонті броньованих гусеничних машин ІМР (інженерна машина розгородження), а також ходив у караули.

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