Одеський суд звільнив від відповідальності члена "ДНР", який з'явився з повинною

Про це пише Думская.

Як повідомлялося раніше, у злочинну організацію житель Краматорська вступив в травні минулого року і пробув у ній всього місяць. Він брав участь у ремонті броньованих гусеничних машин ІМР (інженерна машина розгородження), а також ходив у караули.

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