У музеї Голодомору показали секретні документи про штучні переселення росіян на Донбас

У київському Меморіалі пам’яті жертв Голодоморів відкрили виставку про штучні переселення росіян та білорусів на Схід України після Голодомору 1932-33 років

Про це повідомляє Радіо Свобода. Експозицію складають засекречені партійні документи, у яких детально змальовано цей процес. Читайте такожСепаратисти переписують історію Голодомору 1930-х років - New York Times Співробітники музею переконані: інформація про насильницьку асимілятивну політику Радянського Союзу може частково пояснити сепаратизм на Сході сучасної України.

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