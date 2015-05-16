У музеї Голодомору показали секретні документи про штучні переселення росіян на Донбас
00:35, 16 травня 2015Війна
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У київському Меморіалі пам’яті жертв Голодоморів відкрили виставку про штучні переселення росіян та білорусів на Схід України після Голодомору 1932-33 років
Таємна постанова РНК УСРР про розподіл переселенців по території Україн / Євгенія Олійник/radiosvoboda
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Експозицію складають засекречені партійні документи, у яких детально змальовано цей процес.
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Співробітники музею переконані: інформація про насильницьку асимілятивну політику Радянського Союзу може частково пояснити сепаратизм на Сході сучасної України.
Таємна постанова РНК УСРР про розподіл переселенців по території України. / Євгенія Олійник/radiosvoboda
3 Запланована кількість переселенців до областей і районів України. / Євгенія Олійник/radiosvoboda
4 Рішення Політбюро ЦК КП(б)У щодо організації прийому переселенців з областей РСФРР. Таємний витяг з протоколу 25 жовтня 1933 року. / Євгенія Олійник/radiosvoboda
Таємна постанова РНК УСРР про переселення в Україну 21 тисячі сімей колгоспників та план їх розселення. / Євгенія Олійник/radiosvoboda
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