Блогери заявили, що знайшли могили загиблих на Донбасі російських ГРУшників
Російські блогери виявили можливі могили військових з Головного розвідувального управління збройних сил РФ, які, ймовірно, загинули на Донбасі.
Про це повідомляє «Дождь». Їм вдалося знайти три могили, розповів виданню блогер Руслан Левієв.
Він розповів, що, ймовірно, російські військовослужбовці загинули 5 травня. Точне місце їх загибелі поки встановлюють.
«Спецназівці загинули 5 травня в Україні, вони потрапили під обстріл. 10 травня їх поховали», — стверджує він. Блогер уточнив, що загиблі спецназівці не мають відношення до російських військовослужбовців, які були затримані напередодні в Україні.
Загиблий ГРУшник, на чиїй могилі цей вінок, всього кілька днів не дожив до 21-річчя
— Руслан Левієв (@RuslanLeviev) May 19, 2015
Левієв з міркувань безпеки відмовився називати місто, де були виявлені поховання.
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Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.
18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.
А в Кремлі відмовилися від захоплених у полон на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив офіційну позицію Москви, що "ніяких російських військових на Донбасі немає".
За словами начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка затримані військові РФ вже знаходяться в Києві в Центральному військовому госпіталі Міністерства оборони.