Блогери заявили, що знайшли могили загиблих на Донбасі російських ГРУшників

11:52, 19 травня 2015
Війна
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Російські блогери виявили можливі могили військових з Головного розвідувального управління збройних сил РФ, які, ймовірно, загинули на Донбасі.

twitter.com/RuslanLeviev

Про це повідомляє «Дождь». Їм вдалося знайти три могили, розповів виданню блогер Руслан Левієв.

Він розповів, що, ймовірно, російські військовослужбовці загинули 5 травня. Точне місце їх загибелі поки встановлюють.

«Спецназівці загинули 5 травня в Україні, вони потрапили під обстріл. 10 травня їх поховали», — стверджує він. Блогер уточнив, що загиблі спецназівці не мають відношення до російських військовослужбовців, які були затримані напередодні в Україні.

Левієв з міркувань безпеки відмовився називати місто, де були виявлені поховання.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

А в Кремлі відмовилися від захоплених у полон на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив офіційну позицію Москви, що "ніяких російських військових на Донбасі немає".

За словами начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка затримані військові РФ вже знаходяться в Києві в Центральному військовому госпіталі Міністерства оборони.

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