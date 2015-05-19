Взятих у полон російських військових відвідають представники Червоного хреста та місії ОБСЄ

Про це пише Українська Правда з посиланням на в. о. начальника прес-служби Генштабу Владислава Селезньова.

"Зараз узгоджується питання про допуск до них місії ОБСЄ і представників Червоного хреста, щоб вони зрозуміли, що у нас не застосовуються тортури, як заявляють в Росії, що затримані отримують відповідне лікування і перебувають у безпеці", - сказав Селезньов.

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Він нагадав, що напередодні обом російським військовослужбовцям були проведені операції.

Селезньов додав, що це питання найближчого часу, а при допуску буде враховуватися стан здоров'я військовослужбовців.

Крім того, він повідомив, що зараз із затриманими росіянами проводять допити.

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"Зараз з ними працює СБУ з розслідування за фактом вбивства українського військового учасника АТО", - додав він.

Селезньов також нагадав, що Україна має намір дати затриманим російським військовим зв'язатися по телефону з рідними.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня українські військові взяли в полон у районі Щастя двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва. Затримані зізналися, що вони є десантниками ГРУ РФ з Тольятті, однак згодом один з полонених російських військових почав відмовлятися від перших свідчень.