В "Азові" повідомили, що успішно відбили атаку бойовиків у Широкиному
04:09, 20 травня 2015Війна
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Полк "Азов" повідомив про те, що у вівторок, 19 травня, була успішно відбита атака бойовиків в селищі Широкиному поблизу Маріуполя.
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Терористи під прикриттям артилерії здійснили спробу атакувати позиції полку, намагаючись прорватися за допомогою піхотних батальйонів, проте були зупинені, йдеться у повідомленні на сторінці полку в Фейсбук.
За даними "Азова", бойовики використовували гаубиці, САУ і танки під час атаки на Широкине.
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Також активно використовувалися міномети.
У СЕЛИЩІ ШИРОКИНЕ ВЖЕ БІЛЬШЕ ГОДИНИ ТРИВАЄ БІЙ Терористи обстрілюють позиції полку АЗОВ з гаубиць, САУ і танків. Також...Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on 19 травня 2015 р.
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