В "Азові" повідомили, що успішно відбили атаку бойовиків у Широкиному

Терористи під прикриттям артилерії здійснили спробу атакувати позиції полку, намагаючись прорватися за допомогою піхотних батальйонів, проте були зупинені, йдеться у повідомленні на сторінці полку в Фейсбук.

За даними "Азова", бойовики використовували гаубиці, САУ і танки під час атаки на Широкине.

Читайте такожБойовики 7 разів обстріляли околиці Маріуполя, двоє бійців дістали поранення

Також активно використовувалися міномети.