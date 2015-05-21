Бойовики з танків обстріляли Мар’їнку та Опитне - прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"21 травня, зранку і до 18.00 години ситуація на лінії зіткнення залишалася неспокійною. Незаконні збройні формування російсько-терористичних військ продовжували обстрілювати позиції сил АТО", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики обстріляли Авдіївку з мінометів, є загиблі та поранені серед мирного населенняЗазначається, що населений пункт Золоте на Луганському напрямку злочинці обстріляли з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. По Санжарівці також били автоматичні станкові гранатомети, а Богуславське обстрілювали з автоматів та кулеметів.

"Населений пункт Широкине на Маріупольському напрямку цілий день знаходився під обстрілом бандитів. На Донецькому напрямку, недруги України з 122 мм артилерії та 120 мм мінометів стріляли по Опитному, Первомайському та Сєвєрному. По Мар'їнці та Опитному вогонь вів танк, а Піски загарбники обстріляли зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні штабу АТО.