Контактна група домовилася про припинення вогню в районі Широкиного

Про це у Facebook написав представник України у підгрупі безпеки Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Євген Марчук.

За його словами, над вирішенням зупинити обстріл працювали останні три дні та останню ніч.

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"В районі Широкіно за останні 12 годин ніхто не вбитий і не поранений. Якщо вдасться і надалі дотримуватися домовленості про припинення вогню в районі Широкіно, про яку ми не повідомляли, може з'явитися надія. Але поки пройшло дуже мало часу. Дуже крихка конструкція. Якщо до завтра і далі буде, як домовились (тільки припинення вогню), розповім деякі деталі", - повідомив Марчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Широкиному знову загострилися бойові дії. Крім перестрілок зі стрілецької зброї, в цьому населеному пункті працюють ворожі снайпери.