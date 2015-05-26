Злітну смугу Донецького аеропорту підірвати було неможливо - "кіборг"

Про це в ефірі "5 каналу" сказав легендарний "кіборг", заступник командира взводу 2-го батальйону 95-ї аеромобільної бригади Іван Трембовецький з позивним "Юнга".

"Злітно-посадкову смугу нереально було знищити. Вона була недавно побудована за всіма новими методами. Там, якщо я не помиляюся, 4 метри бетону. Вона була трошки пошкоджена. В принципі, за місяць-півтора її можна відремонтувати, і військово-транспортна авіатехніка зможе здійснювати там посадки. Якщо в Луганську аеропорт, який утримували, підірвали, то тут його неможливо було підірвати", - зазначив військовий.

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Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося нове відео злітно-посадкової смуги Донецького аеропорту, датоване 30 квітня 2015 року. Відео і коментар до нього з'явилось на Facebook-сторінці Олексія Тамразова - одного із власників видання Insider. Він підкреслив, що на поданих кадрах не видно серйозних пошкоджень злітної смуги після масштабних боїв за летовище.