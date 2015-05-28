Пропагандисти «ЛНР» випадково поширили докази постачання Росією зброї на Донбас
27 травня на інформаційному ресурсі сепаратистів «Луганський інформаційний центр» з'явилася інформація про випробування бойовиками системи розмінування УР-07 «Змій Горинич», яку, начебто було захоплено в якості трофею під час боїв за Дебальцево.
Однак, як зазначають військові експерти, зазначена техніка перебуває виключно на озброєнні ЗС РФ і основним оператором її також є Росія. В Україну ця установка ніколи не постачалася, відповідно на озброєнні України таких установок немає.
Як повідомляє джерело УНІАН у Міноборони, після втручання російських «кураторів», інформацію з сайту сепаратистів спробували зняти, однак на даний час вона залишається доступною на сайті.
Установка розмінування УР-07 призначена для прокладання проходів в мінних полях. Вона дозволяє створювати коридори для просування військ шириною від 6 до 10 метрів і довжиною до 80 м.
Для маскування машини на полі бою на корпусі встановлена система постановки димових завіс 902У "Хмара", що складається з 6 гранатометів калібру 81-мм для стрільби димовими гранатами.