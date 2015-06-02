Бойовики обстрілювали позиції сил АТО на всіх напрямках

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "На Донецькому – з мінометів та артилерії, калібру більше 100 мм загарбники вели вогонь по Пісках, шахті Бутовка, Мар’їнці, Опитному та Водяному", - йдеться в повідомленні.

Також на Артемівському напрямку артилерія бойовиків вела вогонь по Марково, міномети по Новгородському, великокаліберні кулемети по Ленінському, гранатомети та стрілецька зброя по Кіровому. В районі Веселої Долини відбулося бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника.

"На Маріупольському напрямку – з мінометів та артилерії, заборонених Мінськими домовленостями калібрів, а також гранатометів та стрілецької зброї загарбники стріляли по Широкиному. Щоправда, після 21.00 і до ранку там було тихо", - підкреслює прес-центр.

Майже спокійно було і на Луганському напрямку. Тут бойовики двічі порушували тишу, обстрілюючи з стрілецької зброї Щастя та Золоте-4.

"Не зменшується кількість і безпілотних літальних апаратів чужинців. Їх було помічено 15 разів на Луганському та Маріупольському напрямках", - підсумували в прес-центрі.