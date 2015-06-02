Луценко виступив за поширення транспортної блокади на окуповані райони Донецької області

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав під час свого виступу в парламенті.

“Практика голови Луганської військово-цивільної обласної адміністрації Москаля, який зупинив будь-яке пересування транспорту з окупованими територіями, визнана правильною, і вона має бути поширена і на територію Донецької області”, - сказав Луценко.

Читайте такожМоскаль закрив рух транспорту в окуповані райони Луганської області (документ)Він також висловився за необхідність встановлення економічної блокади окупованих територій.

“Логіка проста: або Російська Федерація виводить терористичні групи і техніку й дає можливість Україні встановити контроль над державним кордоном, або ми тимчасово тримаємо блокаду на внутрішній лінії зіткнення”, - зауважив депутат.

Крім того, він висловив думку, що представники середнього класу мають залишити окуповані території й отримати в Україні мікрокредити для відкриття бізнесу і створення нових робочих місць, а місцеві органи військово-цивільних адміністрацій мають отримати кошти на відновлення інфраструктури і будівництво нового житла для біженців.

Луценко також наголосив на необхідності розгортання ефективної проукраїнської кампанії у мас-медіа та соцмережах в Україні та світі.

Нагадаємо, 12 травня голова Луганщини Геннадій Москаль розпорядженням заборонив перетин лінії розмежування, що проходить через Луганську область, для будь-яких транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі. Виняток становлять велосипедисти, пішоходи, а також транспорт міжнародних гуманітарних організацій.