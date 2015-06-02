Луценко виступив за поширення транспортної блокади на окуповані райони Донецької області
Лідер фракції “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко вважає за необхідне зупинити будь-яке транспортне сполучення з окупованими територіями в Донецькій області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав під час свого виступу в парламенті.
“Практика голови Луганської військово-цивільної обласної адміністрації Москаля, який зупинив будь-яке пересування транспорту з окупованими територіями, визнана правильною, і вона має бути поширена і на територію Донецької області”, - сказав Луценко.
Читайте такожМоскаль закрив рух транспорту в окуповані райони Луганської області (документ)Він також висловився за необхідність встановлення економічної блокади окупованих територій.
“Логіка проста: або Російська Федерація виводить терористичні групи і техніку й дає можливість Україні встановити контроль над державним кордоном, або ми тимчасово тримаємо блокаду на внутрішній лінії зіткнення”, - зауважив депутат.
Крім того, він висловив думку, що представники середнього класу мають залишити окуповані території й отримати в Україні мікрокредити для відкриття бізнесу і створення нових робочих місць, а місцеві органи військово-цивільних адміністрацій мають отримати кошти на відновлення інфраструктури і будівництво нового житла для біженців.
Луценко також наголосив на необхідності розгортання ефективної проукраїнської кампанії у мас-медіа та соцмережах в Україні та світі.
Нагадаємо, 12 травня голова Луганщини Геннадій Москаль розпорядженням заборонив перетин лінії розмежування, що проходить через Луганську область, для будь-яких транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі. Виняток становлять велосипедисти, пішоходи, а також транспорт міжнародних гуманітарних організацій.