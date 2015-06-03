У "ДНР" повідомили про 15 вбитих бойовиків, поранено близько 60 мирних жителів

Сьогодні, 3 червня, на Донбасі було вбито, щонайменше, 15 бойовиків.

Про це заявив Володимир Кононов, який вважає себе "міністром оборони" терористичної організації "ДНР", повідомляє один із сайтів бойовиків.

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"На даний момент близько 15 осіб вбитими, це втрати "ДНР" з 3:45", - повідомив він.

Бойовик пояснив, що це загальні втрати, які включають в себе також втрати серед мирного населення.

Також бойовики повідомляють про 60 поранених мирних жителів, серед яких п'ять осіб знаходяться у важкому стані.