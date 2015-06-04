Радник президента розповів про втрати бойовиків під Мар'їнкою

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник президента України Юрій Бірюков.

За його словами, ці дані не є остаточними, і кількість втрат збільшується.

«Це зафіксовані тіла в моргах, а також дані по лікарнях Донецька. Дані серйозні, але не фінальні - рахунок збільшується», - йдеться в повідомленні.

Не злорадствую, нечего на них вообще эмоции тратить, но данные по потерям сепаров: 24 - 200, 91 - 300. Это зафиксированн... Posted by Юрий Бирюков on Wednesday, June 3, 2015

Також Бірюков зауважив, що дані щодо втрат з української сторони теж не є остаточними. «Але масштаб бою і силу нашої відповіді можна уявити», - написав він.

Нагадаємо, 3 червня, проросійські терористи почали масований наступ на українські позиції, найбільший удар був нанесений в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, поблизу Донецька.