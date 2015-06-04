До Харківського шпиталю протягом доби поступили 42 військовослужбовці

Про це УНІАН повідомив медик військового госпіталю.

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За його відомостями, серед загальної кількості бійців, що поступили до медзакладу, вогнепальні поранення мають 9 військовослужбовців. Решта – хворі, в тому числі госпіталізовані планово, а також травмовані.

Медик підкреслив, що бійці, що поступили з вогнепальними пораненнями, привезені з усієї лінії фронту, а не тільки з-під Мар'їнки та Красногорівки Донецької області, де вчора бойовики перейшли у наступ.