Вінничина завершила будівництво шести фортифікаційних споруд на сході України

Шість із дев’яти фортифікаційних споруд, які зводить Вінниччина на Сході України, вже повністю завершені.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій 8 червня під час щопонеділкової робочої наради з керівниками структурних підрозділів ОДА.

«Вінницька область розпочала будівництво 13 фортифікаційних споруд на території Луганської області. Ми ведемо будівництво на третій лінії оборони, - відзначив очільник Вінниччини. – На сьогодні кількість об’єктів скорочено на 4, тобто ми зводимо дев’ять споруд, і станом на сьогодні 100 % виконано роботи на 6 об’єктах з 9-ти. На трьох об’єктах повністю завезений матеріал, і до кінця наступного тижня плануємо завершити будівництво».

Валерій Коровій також зауважив, що зведення фортифікаційних споруд не обмежується лише побудовою блокпосту, – це комплексна система, розміщена на ділянці у 40 га, тож і обсяг необхідних до виконання робіт досить значний.