У Дніпропетровську 14 червня вшанують пам'ять загиблих десантників

Про це на своїй сторінці у «Фейсбуці» написав активіст волонтерської організації "Народна Армія" Владислав Титарьов. «Я добре пам'ятаю цей день, скажу навіть більше ми були тоді в аеропорту. Потім була ніч і повідомлення в стрічці новин про збитий літак. І був шок... Вже потім в аеропорту Краматорська Вадим Ричков скаже: у нас тепер є два дні - 2 серпня і 14 червня, і в ці дні ми повинні бути разом. За рік у бригади було багато трагічний подій але саме трагедія Іл-76 об'єднала всіх. Всіх тих, хто продовжує боротися...», - написав Титарьов.

Зазначимо, що меморіальний захід, приурочений річниці аварії військового літака Іл-76 під Луганськом відбудеться за підтримки народного депутата Бориса Філатова.

Учасники меморіальної акції планують зібратися о 21.00 біля пам'ятника Маргелову і вшанувати пам'ять десантників, які пішли в небо назавжди, запустивши небесні ліхтарики.

Нагадаємо, що 14 червня 2014 року під час проведення АТО на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий літак Іл-76. На його борту знаходилися 40 військовослужбовців зведеного підрозділу військової частини А1126 - 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. В результаті катастрофи ніхто не вижив.